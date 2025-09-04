Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Addio a Giorgio Armani. Il consiglio ai giovani: Lavorate con passione, ma non dimenticate affetti – Il video

04 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Piacenza, 04 settembre 2025 Si è spento all'età di 91 anni il Re della moda, Giorgio Armani. Nel 2023 ha ricevuto la laurea honoris causa in Global Business Management dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, la città dove lo stilista è nato nel 1934. In quell'occasione, diede un consiglio ai più giovani: “Lavorate, tenete duro, ma non scordate che a casa avete il gatto, il cane, la mamma, la nonna o l’amante, perché poi andando avanti avrete bisogno di persone al fianco”. Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

