(Agenzia Vista) Sofia, 04 settembre 2025 Dopo aver controllato i registri dell'aereo, abbiamo visto che non vi era alcuna indicazione di preoccupazione da parte del pilota. Per cinque minuti l'aereo è rimasto sospeso nell'area di attesa, con la qualità del segnale sempre buona. Non è necessario indagare sulla situazione perché queste violazioni non sono né ibride né minacce informatiche. Purtroppo questa è una delle conseguenze secondarie, ma non insignificanti, di tali conflitti", lo ha detto il Primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov rispondendo a un'interrogazione parlamentare di Ceyhan Ibryamov. National Assembly of the Republic of Bulgaria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev