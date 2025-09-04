Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Guerra Ucraina, Macron: 26 Paesi si sono impegnati per truppe a Kiev – Il video

04 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Parigi, 04 settembre 2025 “Ventisei Paesi europei si sono impegnati a essere presenti sulla terraferma, in mare o in aria in Ucraina. Per la formalizzazione delle garanzie di sicurezza, eravamo in due ad affermare che forse un giorno avremmo inviato truppe: Francia e Lituania. Oggi, una ventina di Paesi hanno confermato la loro disponibilità a schierare truppe e a essere coinvolti in forze di rassicurazione. La formalizzazione avverrà nelle prossime settimane. Non si tratta di dichiarazioni d'intenti". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine della riunione della Coalizione dei volenterosi che si è tenuta all'Eliseo, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

