Macron: Russia ha perso un milione di soldati per conquistare l'1 per cento dell'Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 04 settembre 2025 “Sebbene non si conosca il bilancio preciso della guerra in Ucraina, sappiamo che la Russia ha perso più di un milione di soldati, che sono stati uccisi o sono rimasti feriti, per conquistare l'1 per cento del territorio ucraino da novembre 2022. Il problema è Mosca e questa guerra d'aggressione, un' idea immorale, illegale e impossibile. Il fattore preliminare ad ogni discussione sulla pace è la necessità del ritiro immediato delle truppe russe in Ucraina". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine della riunione della Coalizione dei volenterosi che si è tenuta all'Eliseo, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev