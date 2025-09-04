Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Mercosur, Kallas: Aumenteremo export e posti di lavoro. Opportunità per imprese e consumatori Ue – Il video

04 Settembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 settembre 2025 “Il Mercosur è il più grande accordo commerciale per la Ue, un area commerciale che riguarda 700 milioni di consumatori. Si tratta di un patto commerciale strategico per l’influenza globale dell’Europa. È un accordo che crea miliardi di euro di opportunità di esportazioni, sostengono la crescita economica e produrranno centinaia di migliaia di posti di lavoro europei. Rafforziamo il partenariato globale europeo.” Così l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas nel corso della conferenza stampa sull’accordo Mercosur. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

