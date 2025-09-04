Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Psquale D'Ascola eletto Presidente Cassazione, Mattarella: Auguri a Magistrato di indiscusso valore – Il video

04 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 "Desidero rivolgere le mie congratulazioni al dottor D'Ascola con gli auguri per il compito che gli è stato affidato di presiedere la Corte di Cassazione. Al tempo stesso formulo apprezzamento per il dottor Mogini, magistrato di elevato e indiscusso valore". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del plenum straordinario del Csm che ha eletto Pasquale D'Ascola nuovo primo presidente della Cassazione. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

