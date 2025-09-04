Putin a premier slovacco Fico: Mosca non intende attaccare l'Europa – Il video

(Agenzia Vista) Cina, 04 settembre 2025 "In Ue e nella Nato non sono specialisti in fiabe, sono specialisti in film horror. E quello che vediamo costantemente ora è che una sorta di isteria viene costantemente suscitata sul fatto che la Russia stia presumibilmente pianificando di attaccare l'Europa, penso che per le persone sensate questa sia una provocazione incomprensibile o è segno di una totale incompetenza. Qualsiasi persona sana di mente sa bene che in Russia non c'è mai stato e non ci sarà alcun desiderio di attaccare nessuno, tantomeno i Paesi europei", lo ha detto il Presidente russo Putin incontrando il premier slovacco Fico in Cina. Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev