Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Arresti a Viterbo? "Grazie a nostra intelligence e Forze dell'Ordine, si prevengono rischi" – Il video

04 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 "L'attività di prevenzione è fondamentale, la nostra intelligence e le nostre forze dell'ordine riescono sempre a prevenire rischi gravi. Quello che è emerso ieri era un rischio grave, non sappiamo a cosa puntassero le persone arrestate, certo erano armate fino ai denti, devo dire che con grande capacità sia il prefetto che il sindaco, che il ministro e Piantedosi, le forze dell'ordine, sono riuscite ad affrontare la situazione senza creare panico, in una manifestazione dove c'erano decine di migliaia di persone" così il Ministro Tajani, a margine della presentazione della Festa nazionale di Forza Italia giovani alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

«Il Ponte sullo Stretto è finanziato con fondi statali», la risposta piccata del Mit agli Usa: «L’opera non è in discussione»

3.

A Pechino spunta D’Alema per la parata con Putin e Xi Jinping. L’intervista alla Tv cinese, la sfuriata di Calenda: «È una schifezza» – Il video

4.

Emilio Fede e le bandierine sbagliate del ’95, l’ex sondaggista Crespi: «Fu un suo errore, non c’entro una mazza. Non ci parlavamo quasi mai» – L’intervista

5.

L’urlo di De Luca terrorizza il Pd: «La democrazia si sta estinguendo. Mio figlio? Contro di lui volgarità, cafoneria, inciviltà»