Tajani: Arresti a Viterbo? "Grazie a nostra intelligence e Forze dell'Ordine, si prevengono rischi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 "L'attività di prevenzione è fondamentale, la nostra intelligence e le nostre forze dell'ordine riescono sempre a prevenire rischi gravi. Quello che è emerso ieri era un rischio grave, non sappiamo a cosa puntassero le persone arrestate, certo erano armate fino ai denti, devo dire che con grande capacità sia il prefetto che il sindaco, che il ministro e Piantedosi, le forze dell'ordine, sono riuscite ad affrontare la situazione senza creare panico, in una manifestazione dove c'erano decine di migliaia di persone" così il Ministro Tajani, a margine della presentazione della Festa nazionale di Forza Italia giovani alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev