Francesca Albanese (Relatrice Onu): Foto con esponenti Hamas? Avrò colpe, ma parliamo di genocidio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2025 "Siamo all'interno di fenomeni di una illegalità apocalittica e io parlo di questo da oltre 600 giorni: ci sta che ci sia il momento in cui mi dimentico di chiedere il pedigree a chi mi fa una foto con me. Ero a Lenno e delle organizzazioni locali mi hanno chiesto si partecipare a una serie di incontri sulla Palestina, ora se la colpa è di non aver guardato chi erano gli organizzatori me la prendo, ora possiamo parare di genocidio?". Così risponde Francesca Albanese su una sua immagine a Lenno con un esponente palestinese considerato filo-Hamas in conferenza stampa al senao con Avs. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev