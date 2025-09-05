G7 Parlamento in Canada, Metsola, Fontana e gli altri Presidenti piantano un albero a Ottawa – Il video

(Agenzia Vista) Canada, 05 settembre 2025 Si è aperto il G7 Parlamentare in Canada a Ottawa con la partecipazione dei Presidenti delle Camere dei Paesi del G7, che hanno ospitato il Presidente della rada ucraina Stefanchuk. Ecco la cerimonia della piantumazione dell'albero a cui i leader hanno partecipato. Per l'Italia c'è il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev