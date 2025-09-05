Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Global Sumud Flotilla, Albanese (Onu): "Tutela è non mandare civili a compiere dovere Governi" – Il video

05 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 "ono mesi che lanciamo appelli per prevenire il genocidio plausibile. Faremo di tutto per proteggerli è incoerente, non dovrebbero essere i civili a rompere l'assedio.Israele non ha alcun diritto di intercettare chicchessia sul mediterraneo è una potenza che occupa illegalmente e ha tempo sino al 18 settembre per ritirarsi" così la relatrice dell'Onu Francesca Albanese, a margine della conferenza in cui si è parlato degli effetti delle sanzioni inflittegli dagli Usa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

