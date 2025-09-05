Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): Armani esempio di vita e imprenditoria per tutti – Il video

05 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Come tutti gli italiani, ho sempre ammirato il disegno di quello che lui offriva alle persone, ma anche il disegno della sua vita, del suo modo di condurre la sua azienda.” Così il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro su Giorgio Armani, a margine della 51esima edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

