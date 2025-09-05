Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): Da italiano mi fa piacere che Mps si sia rimessa in sesto – Il video

05 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Io penso che il risanamento di una banca è sempre una bella notizia, anche perché quando una banca va male alle altre banche tocca salvarla. In questo caso, trattandosi della più antica banca del mondo e come italiano, mi fa molto piacere che si sia rimessa in sesto.” Così il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

Veneto, il fondatore della Liga: «Non so se voterò alle Regionali. Salvini? Vade retro, Satana»

3.

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: «Usare i canali umanitari già attivi avrebbe evitato rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali»

4.

A Pechino spunta D’Alema per la parata con Putin e Xi Jinping. L’intervista alla Tv cinese, la sfuriata di Calenda: «È una schifezza» – Il video

5.

Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»