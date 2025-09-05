Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Mattarella a Nawrocki: Tra Italia e Polonia grande amicizia e collaborazione politica ed economica – Il video

05 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2025 – "Benvenuto in Italia, la sua presenza a Roma, dove ha visto il Santo Padre, e' anche l'occasione per ribadire e riaffermare la grande amicizia che lega Polonia e Italia e che lega i nostri popoli". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki. "E' una amicizia – ha aggiunto il Capo dello Stato – che poi si e' ulteriormente consolidata attraverso il comune impegno nell'Unione europea e nell'Alleanza Atlantica e che trova anche una grande collaborazione di carattere politico ed economico. La sua presenza qui a Roma e' l'occasione anche, come certamente avra' fatto con la presidente del Consiglio – ha rilevato ancora Mattarella – di registrare ed esprimere il desiderio di intensificare ulteriormente la collaborazione che vi e' tra i nostri Paesi. Abbiamo una attivita' economica per tanti aspetti comune, integrata con grandi collaborazioni e abbiamo sempre margini per incrementale ulteriormente". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

