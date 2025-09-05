Regionali Puglia, Emiliano ci ripensa: «Se si candida Vendola mi candido anche io»

Il presidente uscente avrebbe detto ai suoi: «Caduto il problema politico per lui cade anche per me, ovviamente». Le voci durante la delicata trattativa per avere Decaro candidato presidente

La candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della regione Puglia per il centrosinistra potrebbe esser meno semplice del previsto. Secondo quanto apprende Ansa, il presidente uscente, Michele Emiliano, che nei giorni scorsi si era fatto da parte e aveva accolto l’invito a non candidarsi come consigliere, ora sembra aver cambiato idea. Ai suoi avrebbe detto che se si candiderà Nichi Vendola si candiderà anche lui. «Caduto il problema politico per Vendola cade anche per Emiliano ovviamente», avrebbe detto ai fedelissimi.

“Con” Emiliano: l’ipotesi di una lista civica

Dove? Il punto diventa più interessante. Perché Emiliano potrebbe correre in una lista civica, che fa riferimento a lui, con la dicitura “Con”. Sono voci che arrivano mentre è in corso una trattativa per chiudere la corsa di Decaro presidente alla prossima tornata delle elezioni regionali. Nichi Vendola guiderà la lista di Avs, dovrebbe esser questo il patto tra le forze di centrosinistra, nonostante il veto posto nei giorni scorsi dall’ex sindaco di Bari. In tutto ciò i 5 stelle stanno a guardare. Per ora confermano sostegno attorno al nome di Decaro. Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, parlando a Cosenza e commentando le dichiarazioni del coordinatore 5 stelle in Puglia, Leonardo Donno ha detto che M5s esprime «una posizione dopo mesi di varie vicissitudini che non trovano ancora una composizione. Una comunità che è rimasta in silenzio sin qui, che si è dichiarata costruttivamente disponibile a una soluzione» e che «adesso chiede che ci sia una chiara soluzione». Ma in queste ultime ore la chiarezza sembra mancare.

I ringraziamenti di Vendola a Decaro: «Collaborerò lealmente e con passione»

«Ringrazio Antonio Decaro per aver scelto di mettersi al servizio della nostra regione. Credo sia la personalità più forte e autorevole per rispondere al bisogno di futuro di questa terra e costruire, anche e soprattutto da qui, quella alternativa che serve per chiudere il prima possibile la pessima stagione in cui questa destra ha trascinato l’Italia. La Puglia ha dinanzi a sè sfide cruciali e difficile: come arginare la povertà crescente, come invertire il trend della crisi demografica, come contrastare gli effetti del cambio climatico, come difendere i diritti collettivi e le libertà individuali avendo come orizzonte politici e culturale la pace e la convivenza. Il Sud, che vede sciaguratamente dimezzati i fondi europei per la coesione, paga più di tutti il prezzo delle diseguaglianze, della privatizzazione del Welfare, delle politiche di riarmo. Sono tempi difficili in cui occorre che ciascuno faccia la propria parte: e insieme urge la rigenerazione di una politica lungimirante e operosa. Io mi sento totalmente impegnato per questo e la mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che questo: sostenere l’alleanza progressista, sostenere Decaro, spingere per il cambiamento che serve alla Puglia e all’Italia e, con la squadra di AVS, lavorare per l’ingresso in consiglio regionale di una nuova generazione di donne e di uomini che rappresentino le migliori risorse della nostra terra. Per questo obiettivo collaborerò lealmente e con passione con Antonio Decaro». Queste le parole, in una nota, di Nichi Vendola, già presidente della Regione, che annuncia la sua candidatura nella lista di AVS a sostegno di Decaro