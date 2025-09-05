L’avvertimento di Fontana: «Col ca**o che vannaccizzano la Lega»

La battuta del governatore lombardo davanti ai giovani del partito, riuniti a Busto Arsizio, non è passata inosservata

«C’è qualcuno che vuole vannaccizzare la Lega. Posso essere volgare? Col c….». Questa l’assicurazione (leggermente edulcorata) con riferimento al generale Roberto Vannacci, ora vicesegretario del Carroccio, è arrivata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, durante il congresso dei giovani Padani che si è svolto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Tra i big del Carroccio presenti, oltre a Fontana, il segretario regionale e capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, il vicesegretario federale Andrea Crippa, il coordinatore federale della Lega Giovani Luca Toccalini, il deputato Stefano Candiani, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il consigliere regionale Emanuele Monti.

«I nostri valori sono sempre gli stessi»

Il governatore lombardo ha ricordato le prime riunioni al ristorante Bologna di Varese, gli incontri e gli insegnamenti di Umberto Bossi. Poi si è rivolto ai giovani padani così, secondo il racconto della testata locale Malpensa24: «I nostri valori sono sempre gli stessi. Il Nord, la difesa della nostra Lombardia dal nuovo neocentralismo che vede avanzare. E mi auguro che questi siano anche i vostri valori». Davanti alla precisazione, poco soft, di Fontana la sala ha applaudito fragorosamente.

(foto Carlotta Bozzolo Romiggioli, nuova coordinatrice provinciale Lega Giovani Varesina, Fb)