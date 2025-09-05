Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAAttilio FontanaLegaLombardiaRoberto VannacciVarese

L’avvertimento di Fontana: «Col ca**o che vannaccizzano la Lega»

05 Settembre 2025 - 18:26 Ugo Milano
embed
attilio fontana
attilio fontana
La battuta del governatore lombardo davanti ai giovani del partito, riuniti a Busto Arsizio, non è passata inosservata

«C’è qualcuno che vuole vannaccizzare la Lega. Posso essere volgare? Col c….». Questa l’assicurazione (leggermente edulcorata) con riferimento al generale Roberto Vannacci, ora vicesegretario del Carroccio, è arrivata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, durante il congresso dei giovani Padani che si è svolto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Tra i big del Carroccio presenti, oltre a Fontana, il segretario regionale e capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, il vicesegretario federale Andrea Crippa, il coordinatore federale della Lega Giovani Luca Toccalini, il deputato Stefano Candiani, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il consigliere regionale Emanuele Monti.

«I nostri valori sono sempre gli stessi»

Il governatore lombardo ha ricordato le prime riunioni al ristorante Bologna di Varese, gli incontri e gli insegnamenti di Umberto Bossi. Poi si è rivolto ai giovani padani così, secondo il racconto della testata locale Malpensa24: «I nostri valori sono sempre gli stessi. Il Nord, la difesa della nostra Lombardia dal nuovo neocentralismo che vede avanzare. E mi auguro che questi siano anche i vostri valori». Davanti alla precisazione, poco soft, di Fontana la sala ha applaudito fragorosamente.

(foto Carlotta Bozzolo Romiggioli, nuova coordinatrice provinciale Lega Giovani Varesina, Fb)

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

Veneto, il fondatore della Liga: «Non so se voterò alle Regionali. Salvini? Vade retro, Satana»

3.

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: «Usare i canali umanitari già attivi avrebbe evitato rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali»

4.

A Pechino spunta D’Alema per la parata con Putin e Xi Jinping. L’intervista alla Tv cinese, la sfuriata di Calenda: «È una schifezza» – Il video

5.

Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»

leggi anche
POLITICA

Il ministro indifeso, clamoroso e grave hackeraggio del profilo X di Guido Crosetto

Di Giovanni Ruggiero
scudo penale medici
POLITICA

Lo scudo penale per i medici del governo: come funziona e perché «non è impunità» per gli errori sanitari

Di Bruno Gaetani
gaffe-ceccardi-lega islam
POLITICA

La gaffe della leghista Susanna Ceccardi contro un ritrovo islamico. La foto rilanciata sui social e la processione pugliese

Di Bruno Gaetani