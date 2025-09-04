Il ministro indifeso, clamoroso e grave hackeraggio del profilo X di Guido Crosetto

È lo stesso ministro della Difesa ad ammettere di non avere il pieno possesso del suo account sul social di Elon Musk. I post per le finte donazioni per Gaza e Armani

Sono apparsi strani post che pubblicizzano donazioni per Gaza e Giorgio Armani sul profilo X di Guido Crosetto. Da circa 24 ore, i tweet sull’account del ministro della Difesa invitano a fare donazioni in criptovalute in favore ora di Gaza, ora del compianto Giorgio Armani, perché si contribuisca alla camera ardente. I post incriminati sarebbero stati più volte cancellati.

Un post apparso sul profilo X del ministro Guido Crosetto che invita a donare per la camera ardente di Giorgio Armani

Operazioni rivelatesi vane, visto che puntualmente vengono ripubblicati sul profilo del ministro della Difesa. Una falla della sicurezza non da poco, visto che si tratta del profilo, per giunta «verificato», di un componente del governo italiano, per di più il responsabile della Difesa italiana.

Uno dei post apparsi sul profilo X di Guido Crosetto

L’ammissione di Crosetto sulla falla di sicurezza

A confermare l’intromissione indesiderata è stato lo stesso Crosetto in un post sempre su X pubblicato il 4 settembre alle 22.56: «Ieri hanno hackerato il mio account X – scrive il ministro della Difesa – È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo». Una «toppa», come scrive sul social il giornalista David Carretta, che «è peggio del buco».