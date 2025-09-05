Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAAntonio DecaroBariCentrosinistraElezioni RegionaliElly SchleinPDPuglia

Elezioni regionali in Puglia, Antonio Decaro è il candidato del campolargo. Perché ha accettato (con fatica) la candidatura di Vendola

05 Settembre 2025 - 18:29 Sofia Spagnoli
embed
antonio decaro candidato
antonio decaro candidato
Stasera l'investitura ufficiale sul palco della Festa dell'Unità a Bisceglie. Con lui, la segretaria Elly Schlein e il segretario regionale del Pd, Domenico de Santis

Lo psicodramma pre-elettorale è finito: Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Puglia. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, può finalmente tirare un sospiro di sollievo giorni intensi di telefonate, incontri, retroscena e trattative. Quello pugliese doveva essere un dossier da chiudere in tempi rapidi, ma si è rivelato più complicato del previsto, assorbendo tempo ed energie. Questa sera, 5 settembre, quindi, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, si terrà l’investitura ufficiale di Decaro sul palco della Festa dell’Unità a Bisceglie, alle ore 20. A consacrarne la candidatura sarà proprio Schlein, affiancata dal segretario regionale del Pd, Domenico De Santis.

Nichi Vendola resta candidato per Avs

Ma non c’è da aspettarsi troppa festa dietro le quinte: Decaro ha ingoiato con fatica il rospo della candidatura di Nichi Vendola, ex presidente di Regione, come capolista per Avs. «C’è stato muro contro muro fino a poche ore fa», sussurrano da Roma.

Lo psicodramma delle ultime settimane

Antonio Decaro, forte delle 490mila preferenze ottenute alle ultime elezioni europee, è stato fin da subito il candidato ideale per Schlein e per il resto della coalizione. È stata proprio la segretaria del Pd, con un’intensa opera di mediazione, ad andare incontro alle richieste di Decaro, convincendo il governatore uscente Michele Emiliano a non ricandidarsi al Consiglio regionale. Diverso l’esito sul fronte Avs: Schlein non ha mai accolto la richiesta del neo-candidato di fermare la corsa di Nichi Vendola. «Sulle liste di Avs decide Avs», ha ripetuto più volte la segretaria, chiudendo ogni spazio di intervento. Decaro, dal canto suo, puntava a partire con le mani libere: voleva piena autonomia nella costruzione della squadra e non ritrovarsi tra i piedi “due suocere ingombranti” che avrebbero potuto condizionarne le scelte. Ora resta da capire quanto margine reale avrà per gestire la partita, e se riuscirà a tenere insieme una coalizione in cui i vecchi protagonisti sembrano ancora decisi a dire la loro.

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

Veneto, il fondatore della Liga: «Non so se voterò alle Regionali. Salvini? Vade retro, Satana»

3.

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: «Usare i canali umanitari già attivi avrebbe evitato rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali»

4.

A Pechino spunta D’Alema per la parata con Putin e Xi Jinping. L’intervista alla Tv cinese, la sfuriata di Calenda: «È una schifezza» – Il video

5.

Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»

leggi anche
gaffe-ceccardi-lega islam
POLITICA

La gaffe della leghista Susanna Ceccardi contro un ritrovo islamico. La foto rilanciata sui social e la processione pugliese

Di Bruno Gaetani
antonio decaro
POLITICA

Regionali in Puglia, domani arriva Schlein. I dubbi di Decaro sull’incontro, chi potrebbe sostituirlo per la corsa

Di Sofia Spagnoli
POLITICA

Regionali Puglia, Bonelli (Avs): Questione Vendola? "Non stiamo dando un bello spettacolo" – Il video

Di Redazione
POLITICA

Regionali Puglia, Fratoianni (Avs): Vendola? "Le liste di Alleanza Verdi e Sinistra le facciamo noi" – Il video

Di Redazione