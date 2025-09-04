Regionali Puglia, Fratoianni (Avs): Vendola? "Le liste di Alleanza Verdi e Sinistra le facciamo noi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Noi ci auguriamo che tutte le questioni si risolano il prima possibile, abbiamo dato con lealtà disponibilità a sostenere candidati e candidate presidenti di Regioni in tutte le regioni che non sono iscritti ad Avs. Passo indietro a Vendola? Noi ribadiamo quello che abbiamo detto: le liste di Avs le fa Avs, e noi siamo un partner fondamentale per le elezioni in Puglia così come lo è Nichi Vendola" così il Nicola Fratoianni, a margine della Festa di Avs a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev