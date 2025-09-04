Regionali Puglia, Bonelli (Avs): Questione Vendola? "Non stiamo dando un bello spettacolo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 " Se Decaro avesse posto una questione di tipo programmatico noi ci saremmo seduti e ne avremmo discusso, ma qui c'è in discussione un altro tema: non è possibile accettare una invasione di sovranità pur rinnovando stima a Decaro e sollecitando una rapida soluzione. Non stiamo dando una buona immagine al Paese e penso che Meloni sorrida in questo momento." così il deputato Angelo Bonelli a margine di Terra, la festa di Avs a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev