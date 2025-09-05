Tajani: Auspico che la Banca centrale europea abbassi il costo del denaro – Il video
(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “C'è un altro problema che mi preoccupa, cioè la presenza di un dollaro molto debole, deprezzato rispetto all'euro e questo non aiuta le esportazioni. Peggio questo dei dazi. Io auspico che la Banca centrale europea abbassi il costo del denaro. ” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev