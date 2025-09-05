Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Zelensky: Meloni e suo team hanno un ruolo fondamentale per il sostegno della difesa ucraina – Il video

05 Settembre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Ieri abbiamo avuto un meeting molto intenso della coalizione dei volenterosi a Parigi, con tutte le nazioni europee ma c'erano anche Canada, dell'Australia della Nuova Zelanda e l'Italia, che ha un ruolo molto attivo. Io credo che Giorgia Meloni e il suo team abbiano un ruolo fondamentale e poi anche l'inviato speciale di Trump.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo intervento in videocollegamento alla 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Courtesy: Forum Cernobbio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

