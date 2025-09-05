Zelensky: Progetto congiunto di produzione di armi rende Ue più resiliente, I'Italia ne farà parte – Il video

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Ad oggi stiamo creando un impianto congiunto in Danimarca. Fa parte della nostra strategia di costruire insieme delle armi per modernizzare la produzione in Europa e per unire l'Europa in questa guerra, che è fondamentale per garantire anche dei posti di lavoro forti per il futuro affinché l'Europa possa rimanere competitiva nel mondo. Sappiamo che l'Italia farà parte nella costruzione di questo progetto di produzione congiunto.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo intervento in videocollegamento alla 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Courtesy: Forum Cernobbio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev