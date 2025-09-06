Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
È morto Alfredo Ambrosetti, addio al fondatore del Forum di Cernobbio nel pieno della 51esima edizione

06 Settembre 2025 - 20:35 Simone Disegni
Alfredo Ambrosetti
Alfredo Ambrosetti
L'imprenditore era nato a Varese il 25 giugno 1931. Diede vita a una delle prima società di consulenza aziendale

È morto oggi all’età di 94 anni Alfredo Ambrosetti, fondatore dell’omonimo studio di consulenza noto anche per organizzare il Forum annuale di Cernobbio, la cui 51esima edizione è in corso proprio in questi giorni. Ambrosetti era nato a Varese il 25 giugno 1931, e negli anni ’60 aveva fondato a Milano lo studio a suo nome che fu una delle prime società di consulenza e formazione aziendale, in anni recenti ribattezzato The European House – Ambrosetti (TEHA). Dal 1975 l’imprenditore lanciò sulle sponde del lago di Como il Forum Ambrosetti, meglio conosciuto come Forum di Cernobbio, che sarebbe diventato negli anni una delle occasioni d’incontro e riflessioni più noti nel mondo sull’economia globale. Proprio in questo fine settimana è in corso come da tradizione a Villa d’Este la 51esima edizione del Forum. Per le sue iniziative di successo Ambrosetti nel 2007 era stato nominato Cavaliere del Lavoro.

