Regionali, Vendola (Avs): "Con Decaro potrei brindare, ora pensiamo ai problemi della Puglia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2025 "Io vivo la politica così: lo stare a disposizione della mia comunità politica e della mia gente. L'ho sempre fatto e sempre lo farò. Se ho sentito Decaro nelle ultime ore? No, non ancora. Ma penso siamo tutti e due in grado di abbracciarci, di brindare e di voltare pagina. Ora la cosa più importante è occuparsi di chi soffre nella nostra Regione. Penso alle marginalità, alle povertà, alle ingiustizie che ci sono. Dobbiamo fare un grande sforzo d'immaginazione per capire come sarà la Puglia del 2050. Il centrosinistra oggi si concentri su questo. Per me le vicende di questi giorni, i retroscena, come li ha definiti Decaro, sono pettegolezzi, sono cronaca del passato" così Nichi Vendola, a margine della sua partecipazione a Terra, la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev