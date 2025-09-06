Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Tasca (A2A): Per i data center servono 30 mld di investimenti – Il video

06 Settembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Per accompagnare la domanda oggi presente, senza arrivare alla full capacity che abbiamo previsto, si va intorno ai 30 miliardi di euro, il che vuol dire l'infrastruttura necessaria al funzionamento del data center, nonché il completamento del data center.” Così il presidente di A2A Roberto Tasca sull'investimento necessario per i data center, a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La gaffe della leghista Susanna Ceccardi contro un ritrovo islamico. La foto rilanciata sui social e la processione pugliese

2.

Il ministro indifeso, clamoroso e grave hackeraggio del profilo X di Guido Crosetto

3.

Regionali in Puglia, domani arriva Schlein. I dubbi di Decaro sull’incontro, chi potrebbe sostituirlo per la corsa

4.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

5.

Lo scudo penale per i medici del governo: come funziona e perché «non è impunità» per gli errori sanitari