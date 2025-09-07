Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
CULTURA & SPETTACOLOEmilia-RomagnaFuneraliGiorgio ArmaniLombardiaMilanoModa

I funerali di Giorgio Armani si terranno a Rivalta: borgo blindato per l’ultimo saluto privato. A Milano aumenta la folla in coda per la camera ardente

07 Settembre 2025 - 13:57 Ygnazia Cigna
embed
giorgio armani eredità testamento leo dell'orco
giorgio armani eredità testamento leo dell'orco
Il Re della moda verrà sepolto accanto ai genitori e al fratello nel piccolo cimitero del borgo

I funerali di Giorgio Armani si terranno domani pomeriggio 8 settembre a Rivalta, sulle prime pendici della Valtrebbia, e verrà sepolto accanto ai genitori e al fratello nel piccolo cimitero del borgo. La cerimonia sarà strettamente privata e il borgo completamente blindato, come confermato dall’associazione dei Castelli del ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli: «Domani Rivalta sarà blindata per ragioni di sicurezza e per garantire la riservatezza del funerale», ha dichiarato Orazio Zanardi Landi, proprietario del borgo. Armani si recava spesso nel piccolo borgo per fare visita alla tomba della madre.

Folla crescente a Milano per la camera ardente

Nel frattempo, la camera ardente a Milano, presso il teatro di via Bergognone progettato da Tadao Ando, continua ad attirare una folla crescente. Già dalle prime ore del mattino, in tantissimi hanno preso posto in fila, insieme ai dipendenti della maison, che hanno un ingresso dedicato. L’afflusso di persone è sensibilmente aumentato rispetto a ieri, confermando l’enorme affetto verso lo stilista e il suo lascito.

Da Renzi a Einaudi: chi c’è alla camera ardente

Tra le centinaia di persone in coda per la camera ardente del Re della moda defunto si sono visti volti noti della moda e della musica: lo stilista Andrea Incontri, ex firma di Tod’s, Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari, e Ludovico Einaudi. Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha voluto rendere omaggio a Giorgio Armani, arrivando da solo e senza rilasciare dichiarazioni. Maria Luisa Frisa, critica e teorica della moda, ha voluto ricordare il peso umano e professionale dello stilista: «Se oggi mi occupo di moda lo devo a Giorgio Armani e a sua sorella Rosanna. Per me è stato un maestro di vita, oltre che di lavoro».



Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Gerry Scotti e la frecciatina a Stefano De Martino: «Salutiamo Carlo Conti che ci guarda sempre» – Il video

2.

«Armani è morto per un’insufficienza epatica fulminante, aveva perso molti chili»: il racconto degli ultimi giorni di «Re Giorgio»

3.

Claudia Cardinale, Giorgio Armani e la rivalità con Sophia Loren: «Io ero la moglie, lei l’amante»

4.

Giorgio Armani e la vita privata. L’amore segreto e il lutto per Galeotti, l’ultimo legame e il rimpianto dei figli: chi sono gli eredi del suo patrimonio

5.

Le figlie di Emilio Fede divise anche al funerale del padre, lo sfogo di Simona contro Sveva: «Non ci sarò: volevo riconciliarmi con lui, lei me l’ha impedito»

leggi anche
POLITICA

Fognini alla camera ardente di Armani: Onorati di aver fatto parte della sua vita sportiva – Il video

Di Redazione
POLITICA

Donatella Versace lascia la Camera ardente del re della moda Giorgio Armani – Il video

Di Redazione
POLITICA

Jo Squillo (cantante) alla camera ardente di Armani: Ha portato in passerella la poesia – Il video

Di Redazione
POLITICA

In centinaia in fila per entrare nella camera ardente di Giorgio Armani a Milano – Il video

Di Redazione
POLITICA

L'arrivo di Donatella Versace con un mazzo di fiori alla Camera ardente di Giorgio Armani – Il video

Di Redazione
POLITICA

Salvatores (regista): Armani pensava prima alla vita e poi al suo lavoro, ci ha regalato una visione – Il video

Di Redazione
giorgio armani
CULTURA & SPETTACOLO

«Armani è morto per un’insufficienza epatica fulminante, aveva perso molti chili»: il racconto degli ultimi giorni di «Re Giorgio»

Di Alba Romano
giorgio armani camera ardente
CULTURA & SPETTACOLO

Giorgio Armani, l’omaggio di Milano alla camera ardente: centinaia in coda dalle 7. Sala: «Iscriviamo il suo nome nel Famedio» – Foto e video

Di Valentina Romagnoli