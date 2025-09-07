Lo Verso (attore) alla camera ardente di Armani: I suoi occhi fermavano il tempo e lo spazio – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 07 settembre 2025 “Una volta, prima della sfilata, ero dietro e ho visto come guardava e sistemava le modelle prima di uscire. Mi sono sentito dentro un qualcosa di esageratamente straordinario. Quegli occhi fermavano il tempo, il mondo, lo spazio, tutto..” Così l'attore Enrico Lo Verso, a margine della visita alla camera ardente di Giorgio Armani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev