Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Lo Verso (attore) alla camera ardente di Armani: I suoi occhi fermavano il tempo e lo spazio – Il video

07 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 07 settembre 2025 “Una volta, prima della sfilata, ero dietro e ho visto come guardava e sistemava le modelle prima di uscire. Mi sono sentito dentro un qualcosa di esageratamente straordinario. Quegli occhi fermavano il tempo, il mondo, lo spazio, tutto..” Così l'attore Enrico Lo Verso, a margine della visita alla camera ardente di Giorgio Armani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Clemente Mastella e il figlio candidato alle elezioni in Campania: «E allora? Il Pd è pieno di massoni»

2.

Giorgia Meloni e il tailleur di Armani al giuramento al Quirinale: «Una scelta che rifarei»

3.

La gaffe della leghista Susanna Ceccardi contro un ritrovo islamico. La foto rilanciata sui social e la processione pugliese

4.

Regionali Puglia, Emiliano ci ripensa? No, fa un passo di lato

5.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video