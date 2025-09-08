Fitto: "Nel bilancio Ue 2028-2034 sono fondamentali semplificazione e flessibilità" – Il video

(Agenzia Vista) Cernobbio, 07 settembre 2025 "L'Europa sta facendo uno sforzo importante. Il momento è complesso ma gli strumenti messi in campo sono finalizzati a rendere flessibile il bilancio in questo momento e quindi adeguare gli strumenti finanziari disponibili nella direzione di una maggiore efficienza. Al tempo stesso la presentazione del nuovo bilancio 2028-2034 dovrebbe collegarsi con questa dimensione e andare a implementare questo principio, rafforzando i temi della semplificazione e della flessibilità" così commissario europeo Fitto al Forum di Cernobbio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev