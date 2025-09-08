Giorgetti: "Non serve una manovra correttiva, basta sacrifici per gli italiani" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2025 "Quest'anno non ci sarà bisogno di una manovra correttiva. È questa la vera novità rispetto al passato, quando le leggi finanziarie erano sinonimo di sacrifici per gli italiani". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante un intervento in videocollegamento al Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio, nel corso del panel conclusivo dell'evento ospitato a Villa d'Este. Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev