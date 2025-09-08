Guerra in Ucraina, Salvini: "La Lega non approverà mai l'invio di un solo soldato" – Il video

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 08 settembre 2025 "La Lega non approverà mai l'invio di un solo militare italiano a combattere e a morire in Russia e in Ucraina. Mai. Ascoltiamo quel che dice il Santo Padre. Mentre altri in Europa parlano di invio di truppe, guerre e di armi nucleari, noi continuiamo a lavorare per la diplomazia e dialogo per risolvere il problema. Mai un solo soldato italiano a combattere e a morire per guerre non nostre" così il Ministro Salvini a Reggio Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev