MTV Music Awards 2025, il trionfo di Ariana Grande e Lady Gaga

La dedica allo psicoterapeuta e alle persone omosessuali. Grandi soddisfazioni anche per Lady Gaga, nominata artista dell'anno.

Una domenica ricca di successi per Ariana Grande. La cantante 32enne ha fatto incetta di premi agli MTV Musica Awards 2025. Il suo brano Brighter Days Ahead è stato proclamato miglior brano pop. Anche il video della canzone è stato premiato, sia nella sua versione standard che come best long form video. L’artista statunitense si è portata a casa tre statuette, e ha ringraziato i fan per essersi dimostrati «così ferocemente affettuosi e solidali», ha detto commossa durante il proprio discorso. Grandi soddisfazioni anche per Lady Gaga, che ha conquistato il titolo di «artista dell’anno», battendo star come Taylor Swift e Beyoncé.

Ariana Grande, il premio e il ringraziamento al proprio terapeuta

«Grazie per essere cresciuti con me e per essere così comprensivi nei miei confronti come essere umano». Queste le parole di Ariana Grande a conclusione del discorso tenuto agli MTV Music Awards 2025, domenica 7 settembre. L’artista ha ringraziato a lungo i propri fan, dopo aver ricevuto i premi come miglior brano pop, miglior video clip e miglior video long-form. Tuttavia, non è mancato un plauso anche al proprio terapeuta. «Grazie al mio psicologo, e grazie alle persone omosessuali. Vi voglio bene, ragazzi», ha detto.