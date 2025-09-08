MTV Music Awards 2025, il trionfo di Ariana Grande e Lady Gaga
Una domenica ricca di successi per Ariana Grande. La cantante 32enne ha fatto incetta di premi agli MTV Musica Awards 2025. Il suo brano Brighter Days Ahead è stato proclamato miglior brano pop. Anche il video della canzone è stato premiato, sia nella sua versione standard che come best long form video. L’artista statunitense si è portata a casa tre statuette, e ha ringraziato i fan per essersi dimostrati «così ferocemente affettuosi e solidali», ha detto commossa durante il proprio discorso. Grandi soddisfazioni anche per Lady Gaga, che ha conquistato il titolo di «artista dell’anno», battendo star come Taylor Swift e Beyoncé.
Ariana Grande, il premio e il ringraziamento al proprio terapeuta
«Grazie per essere cresciuti con me e per essere così comprensivi nei miei confronti come essere umano». Queste le parole di Ariana Grande a conclusione del discorso tenuto agli MTV Music Awards 2025, domenica 7 settembre. L’artista ha ringraziato a lungo i propri fan, dopo aver ricevuto i premi come miglior brano pop, miglior video clip e miglior video long-form. Tuttavia, non è mancato un plauso anche al proprio terapeuta. «Grazie al mio psicologo, e grazie alle persone omosessuali. Vi voglio bene, ragazzi», ha detto.
@mindlikemermaids best pop, video of the year & best long form video #vmas #arianagrande #vmas2025 ♬ we cant we be friends – moiseslyricsss
Lady Gaga artista dell’anno
Un’altra cantante che ha riscosso grande successo nel corso della serata di domenica è stata Lady Gaga, che ha interrotto una serie di concerti per salire sul palco di Elmont, nello Stato di New York, e ricevere il premio come artista dell’anno e quello per la migliore collaborazione insieme a Bruno Mars. Gaga ha dedicato il premio ai suoi fan, i ‘Little Monster’, e al fidanzato Michael Polansky, con cui è ufficialmente fidanzata dall’estate del 2024. «Non riesco a esprimere a parole cosa significhi per me. Essere un’artista è un tentativo di connettere le anime delle persone in tutto il mondo. È una disciplina, un mestiere che ha lo scopo di raggiungere il cuore di qualcuno, in cui mettere radici. Essere un’artista è una responsabilità», ha detto.
Gli altri artisti premiati
Anche per Sabrina Carpenter l’edizione 2025 della celebre kermesse musicale ha regalato grandi soddisfazioni. Come ad Ariana Grande, le sono state assegnate tre statuette: miglior artista pop, miglior album (con Short n’ Sweet) e miglior effetti speciali per il video di Manchild. L’intramontabile Maria Carey quest’anno ha ottenuto il premio come miglior brano R&B, con Type Dangerous e il Video Vanguard Award. I nuovi premi alla carriera sono andati a Ricky Martin, che ha eseguito un medley iniziando con Livin’ La Vida Loca, con il Latin Icon Award, e al rapper Busta Rhymes, che ha ricevuto il Rock The Bells Visionary Award.
Il ricordo di Ozzy Osbourne
Momento di commozione in sala quando è stato ricordato l’ex cantante dei Black Sabbath Ozzy Osbourne, scomparso lo scorso 22 luglio all’età di 76 anni. Un videomessaggio di suo figlio Jack e dei suoi figli ha introdotto un’esibizione in sua memoria. Il cantante britannico Yungblud si è unito a Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, insieme al chitarrista degli Extreme Nuno Bettencourt, per eseguire successi come Crazy Train, Changes e Mama, I’m Coming Home. Un omaggio da brividi.
