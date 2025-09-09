Attacco di Israele a Doha, Portavoce Trump: Netanyahu ha detto al Presidente che vuole la pace – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 09 settembre 2025 “Nella conversazione il Primo Ministro Netanyahu ha detto al Presidente Trump che vuole la pace e la vuole in fretta. Questo è ciò che il Presidente si aspetta che accada.” Così la portavoce del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Karoline Leavitt sull'attacco di Israele contro la delegazione di Hamas a Doha. Courtesy: Youtube White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev