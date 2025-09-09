Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Bayrou all'Assemblea Nazionale: Sono stati 9 mesi di profonda felicità – Il video

09 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Parigi, 08 settembre 2025 “Questi nove mesi sono stati mesi di profonda felicità, perché siamo riusciti, contro ogni previsione, a formare una squadra in cui c'era molta solidarietà, molta amicizia, e non c'è stata una sola crisi, una sola tensione.” Così Il Primo Ministro della Francia, François Bayrou, durante il suo intervento al dibattito dell'Assemblea nazionale. Courtesy: Youtube Assemblea nazionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni mette tutti a tacere: «Ho regalato a mia figlia un weekend a New York su un volo di linea. Querelo chi insinua altro»

2.

I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

3.

Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni: come si chiama la nuova figlia del governatore della Puglia

4.

Elezioni regionali, tutte le date e i candidati in corsa per la tornata autunnale. Sette le regioni al voto

5.

L’assenza di Meloni dagli impegni istituzionali del weekend non passa inosservata. E Italia Viva insinua: «Vacanze in Puglia o volo di Stato per New York?»