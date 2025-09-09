Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Flotilla, Boldrini (PD): Preoccupati per attacco, i volontari non sono terroristi – Il video

09 Settembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 “Vorrei esprimere in quest'Aula tutta la nostra preoccupazione per quello che è accaduto questa notte ai danni della barca principale della Global sumud Flottilla. Siamo preoccupati perché, secondo quanto dicono gli stessi attivisti, si sarebbe trattato di un attacco con un drone.” Così la deputata del Partito Democratico, Laura Boldrini, alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

