Global Sumud Flotilla, Albanese (relatrice Onu): "Se verificato sarebbe grave atto di aggressione" – Il video

(Agenzia Vista) Tunisi, 09 settembre 2025 "Mi trovo qui come esperto indipendente perché vivo a sei minuti da questo luogo e quello che ho trovato, arrivando, è stato un grande shock: a quanto pare, infatti, la principale imbarcazione della Flotilla, la Family, è stata attaccata da un drone. Naturalmente sarà necessario verificarlo, ma esiste già una storia di attacchi contro la Flotilla. Attualmente ci sono dichiarazioni che minacciano la Flotilla, provenienti da Israele, mentre nessun altro Stato protegge questa nave, se non la Tunisia, che ha creato un porto sicuro. La questione è che, se venisse confermato che si tratta di un attacco con droni, si tratterebbe di un’aggressione e di un atto ostile contro la Tunisia e contro la sua sovranità. Ancora una volta, non possiamo continuare a tollerare e a normalizzare l’illegalità" così la relatrice Onu Francesca Albanese, a seguito dell'attacco subito dalla principale nave della Global Sumud Flotilla a largo della Tunisia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev