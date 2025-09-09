Global Sumud Flotilla, Bonelli: Attacco? "Un'intimidazione contro chi vuol portare aiuti umanitari" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 "E' un attacco, per di più militare. Non certamente un incidente di autocombustione, come dice l'autorità tunisina. Ci troviamo di fronte a un'intimidazione da parte di chi non vuole che arrivino aiuti umanitari, da parte di chi non vuole che si rompa l'assedio. Un attacco contro chi vuole invece portare aiuti umanitari. Ancora una volta da parte della premier Meloni c'è una pavidità inaccettabile" così il deputato Angelo Bonelli di Avs, a margine del flashmob in cui sono stati letti i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev