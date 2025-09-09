Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Global Sumud Flotilla, Fratoianni (Avs): Attacco? "Atto di pirateria e terrorismo internazionale" – Il video

09 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 "Siamo di fronte a un atto di pirateria e terrorismo internazionale. Ben Gvir aveva accusato gli attivisti della Flotilla di essere dei terroristi. Gli unici terroristi sono esponenti di un Governo terrorista, criminale, genocida, che compie quotidianamente atti in violazione del diritto internazionale. Adesso, è piuttosto curiosa la ricostruzione delle autorità tunisine che parlano di giubbotti che hanno preso fuoco. E' piuttosto chiaro che si tratti di un attacco ed è altamente probabile che abbia matrice israeliana, viste le minacce del Governo d'Israele" così il deputato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine dell'iniziativa a piazza Santi Apostoli in cui sono stati letti i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

