Global Sumud Flotilla, la nave Family colpita da un drone al largo della Tunisia – Il video

(Agenzia Vista) Tunisi, 09 settembre 2025 Nella notte tra l'8 e il 9 settembre 2025, alle 23:30 la nave Family Boat della Global Sumud Flotilla, con a bordo Greta Thunberg e altri membri del comitato direttivo, è stata colpita da un presunto attacco con drone a largo della Tunisia. L'attacco, inizialmente negato dalle autorità tunisine, è stato documentato da video diffusi dall’equipaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev