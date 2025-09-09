Global Sumud Flotilla, Tajani: "Aiuti seguano via ordinarie, altrimenti i rischi ci sono" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 "Noi abbiamo detto che il modo migliore e più sicuro per portare aiuti era quello di utilizzare le vie ordinarie. L'ha detto anche la premier nella lettera. Per far arrivare aiuti alla popolazione civile bisogna utilizzare strumenti che garantiscono anche la sicurezza di chi li porta. E' una libera scelta da loro, ma i rischi ci sono. L'ha detto anche l'Unione Europea. Non possiamo fare nulla noi se non garantire, quando e se arriveranno in territorio israeliano, tutto il sostegno che diamo sempre agli gli italiani all'estero quando ci sono dei problemi" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev