Global Sumud Flotilla, Tajani: Attacco? "Aspettiamo di vedere l'esito delle indagini" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 "Vediamo che cosa succede. Ci sono indagini in corso da parte dei tunisini. Vediamo di capire cosa è realmente è successo. Le immagini le ho viste, ma bisogna comunque che si facciano delle indagini. E' accaduto in territorio tunisino, su una nave battente bandiera portoghese, non possiamo intervenire. La nostra ambasciata è stata avvertita. Chiamerò il Ministro degli Esteri di Israele per garantire la sicurezza dei parlamentari italiani coinvolti" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev