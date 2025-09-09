Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Global Sumud Flotilla, Tajani: Attacco? "Aspettiamo di vedere l'esito delle indagini" – Il video

09 Settembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 "Vediamo che cosa succede. Ci sono indagini in corso da parte dei tunisini. Vediamo di capire cosa è realmente è successo. Le immagini le ho viste, ma bisogna comunque che si facciano delle indagini. E' accaduto in territorio tunisino, su una nave battente bandiera portoghese, non possiamo intervenire. La nostra ambasciata è stata avvertita. Chiamerò il Ministro degli Esteri di Israele per garantire la sicurezza dei parlamentari italiani coinvolti" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni mette tutti a tacere: «Ho regalato a mia figlia un weekend a New York su un volo di linea. Querelo chi insinua altro»

2.

I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

3.

Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni: come si chiama la nuova figlia del governatore della Puglia

4.

Elezioni regionali, tutte le date e i candidati in corsa per la tornata autunnale. Sette le regioni al voto

5.

L’assenza di Meloni dagli impegni istituzionali del weekend non passa inosservata. E Italia Viva insinua: «Vacanze in Puglia o volo di Stato per New York?»