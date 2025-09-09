Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Guerra a Gaza, Tajani: "Favorevoli allo Stato di Palestina, ma va costruito" – Il video

09 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 "Noi firmeremo il documento all'Onu con gli altri Paesi, ma siamo favorevoli allo Stato palestinese. Ma lo Stato palestinese bisogna costruirlo. Abbiamo detto che stiamo pronti anche a inviare truppe italiane quando ci fosse una missione dell'Onu per ricostruire l'unità palestinese a guida araba, ma riconoscere una cosa che non c'è, non produce alcun effetto" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

