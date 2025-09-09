Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Le Pen ad Assemblea Nazionale: Momento verità, a nudo risultati disastrosi di chi ha il potere – Il video

09 Settembre 2025 - 16:45
(Agenzia Vista) Parigi, 08 settembre 2025 “È un momento di verità. Il momento in cui chi detiene il potere è costretto a mettere a nudo i risultati disastrosi di cinque decenni di gestione dispendiosa, il pietoso spettacolo di un crollo per il Paese, un disastro per i francesi di oggi, e perché le conseguenze si ripercuotono sulle generazioni future della nazione.” Così la Presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen durante il suo intervento al dibattito dell'Assemblea nazionale. Courtesy: Youtube Assemblea nazionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

