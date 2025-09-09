Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Trump: Ci saranno conseguenze se non ci sarà l'annuncio di un incontro tra Putin e Zelensky – Il video

09 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 08 settembre 2025 “Sì, saranno, vedremo cosa succederà e cosa faranno”. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde a una cronista che gli chiede se ci saranno conseguenze se non arriverà l'annuncio di un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Youtube White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

