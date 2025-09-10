Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Flottilla, Ciriani: Garantita assistenza diplomatica a cittadini italiani partecipanti a iniziativa – Il video

10 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2025 “Riguardo l'impegno italiano in favore della popolazione della Striscia di Gaza, attraverso l'iniziativa Food for Gaza sono state recapitate oltre 210 tonnellate di aiuti alimentari e sanitari, anche attraverso la partecipazione italiana al ponte aereo tra la Giordania e Gaza. Il Governo si è reso disponibile con gli organizzatori della Flotilla a mettere a disposizione tali canali per la consegna degli aiuti a Gaza. Avvalersi di tali canali umanitari già attivi e maggiormente efficaci eviterebbe di esporre i partecipanti a queste iniziative ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi.” Così il ministro per I rapporti con il Parlamento Luca Ciriani durante il Question Time alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

