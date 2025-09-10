Fratoianni: Governo dovrebbe proteggere attivisti Flotilla, no ad atti di pirateria internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2025 “Le operazioni di interdizione israeliane sono illegali, non le possono fare. Allora voi dovreste fare un'altra cosa intanto garantire protezione, non assistenza. Sono due cose diverse.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, durante il Question Time alla Camera, si rivolge al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev