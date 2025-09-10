Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Gaza, Mattarella: Non è accettabile ridurre popolazione a fame o espellerla dal suo territorio – Il video

10 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Lubiana, 10 settembre 2025 “Quello che avviene a Gaza non è accettabile. Popolazione intera ridotta alla fame è una condizione che la cooperazione internazionale e le coscienze individuali non possono accettare. Così come non è accettabile l'intenzione di espellere dal territorio una popolazione.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante una conferenza stampa a Lubiana, in Slovenia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni: come si chiama la nuova figlia del governatore della Puglia

2.

Meloni mette tutti a tacere: «Ho regalato a mia figlia un weekend a New York su un volo di linea. Querelo chi insinua altro»

3.

Il generale in pensione vuole “vannaccizzare” la Lega: «Ma non voglio il posto di Salvini»

4.

I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

5.

Elezioni regionali, tutte le date e i candidati in corsa per la tornata autunnale. Sette le regioni al voto