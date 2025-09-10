Gaza, Mattarella: Non è accettabile ridurre popolazione a fame o espellerla dal suo territorio – Il video

(Agenzia Vista) Lubiana, 10 settembre 2025 “Quello che avviene a Gaza non è accettabile. Popolazione intera ridotta alla fame è una condizione che la cooperazione internazionale e le coscienze individuali non possono accettare. Così come non è accettabile l'intenzione di espellere dal territorio una popolazione.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante una conferenza stampa a Lubiana, in Slovenia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev