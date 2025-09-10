Gaza, Von der Leyen: Carestia provocata dall'uomo no arma di guerra, si ponga fine a questa atrocità – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Quello che sta accadendo a Gaza ha scosso le coscienze di tutto il mondo. Persone uccise mentre imploravano di ricevere cibo, madri che si stringono ai corpi senza vita dei propri bambini. Queste immagini sono semplicemente devastanti. Desidero quindi partire da un messaggio molto chiaro: la carestia provocata dall'uomo non può e non potrà mai essere usata come arma da guerra.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev