Guerra Gaza, Von Der Leyen: "Sospenderemo parzialmente Accordo Associazione con Israele" – Il video

10 Settembre 2025 - 10:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 "L’Europa deve fare di più. Molti Stati membri si sono già mossi da soli. Da parte nostra, abbiamo proposto di sospendere alcune parti dei nostri finanziamenti Horizon. Ma questa proposta è bloccata senza una maggioranza. Dobbiamo superare questo stallo. Non possiamo permetterci di rimanere paralizzati. Ed è per questo che proporrò un pacchetto di misure per tracciare una via da seguire. Primo, la Commissione farà tutto ciò che può fare da sola. Sospenderemo il nostro sostegno bilaterale a Israele. Sospenderemo tutti i pagamenti in questi ambiti, senza però intaccare il nostro lavoro con la società civile israeliana o con Yad Vashem. Secondo, avanzeremo due ulteriori proposte al Consiglio. Proporremo sanzioni contro i ministri estremisti e contro i coloni violenti. E proporremo anche una sospensione parziale dell’Accordo di Associazione sulle questioni commerciali" così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

