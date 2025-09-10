Rutte: Intensificheremo sostegno a Ucraina vista l'escalation russa – Il video

(Agenzia Vista) Aia, 10 settembre 2025 “Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina, la cui sicurezza è interconnessa alla nostra. E lasciatemi concludere dicendo che la Russia sta conducendo una pericolosa guerra di aggressione contro l'Ucraina, che prende continuamente di mira civili e Infrastrutture civili.” Così il Segretario generale della Nato Mark Rutte. Courtesy: Nato news Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev